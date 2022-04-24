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В обручці на пальці Кабаєвої побачили гарний знак

18:11 24 квітня 2022
Аліна Кабаєва

У мережі звернули увагу на те, що колись відома російська гімнастка Аліна Кабаєва, яку ЗМІ називають коханкою путіна, і яку після початку широкомасштабної агресії росії в Україні вимагали разом з дітьми видворити зі Швейцарії, почала з'являтися на публіці з обручкою, чого раніше не робила.

Кабаєву і раніше називали Євою Браун, а путіна порівнювали з Гітлером. Тепер ця аналогія стала предметнішою. Відомо, що Єва Браун довго жила з Гітлером, але одружилися вони перед смертю — невдовзі після церемонії прийняли отруту. Сталося це 30 квітня 1945 року.

Історичні паралелі викликали бурхливу дискусію у мережі. Втім, деякі коментатори стверджували, що обручку Кабаєва носить давно, і що не обов'язково означає шлюб з господарем кремля.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Кабаєва жила з чотирма дітьми у «приватному та дуже захищеному» шалє на березі озера Лугано.

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