В росії таке неможливо: окупанти шоковані українськими волонтерами

У Харківській області, частина якої окупована рашистами, активізувався волонтерський рух.

«Соціально-побутова ситуація дуже складна, тому люди продовжують самоорганізовуватися для взаємодопомоги. У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по будинках продукти та ліки малозабезпеченим. Для цього волонтери самостійно збирають гроші, принципово відмовляючись від російської „допомоги“. У Куп'янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставку технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається дуже напруженою», — повідомляють у ГУР Міноборони України.

За даними розвідки, 21−23 квітня росіяни відбирали у місцевих жителів генератори для використання у власних цілях та намагалися деморалізувати місцеве населення, заявляючи, що нібито «це Україна вимкнула електропостачання населених пунктів» і що «Харків вже майже окупований росіянами».

«При цьому окупанти висловлюють подив активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами, в росії все було б по-іншому і ніхто б не займався волонтерством», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами, встановлюють обладнання російського мобільного оператора «Мегафон», а також впроваджують розрахунок російськими рублями, агітуючи місцевих виїжджати у росію за товарами та ліками.

Нагадаємо, що напередодні голова Харківської ОДА Олег Синегубов повідомив, що ЗСУ вибили російські війська з населених пунктів Безруки, Слатино, Прудянка Дергачівського району.

Фото зі сторінки ГУР Міноборони в соцмережах

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