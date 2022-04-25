Українки Терлюга та Серьогіна завоювали «золото» на етапі Прем'єр-ліги з карате: відео фінальних боїв у Португалії

Віцечемпіонка Олімпіади-2020 у Токіо Анжеліка Терлюга, визнана найкращою каратисткою світу за підсумками минулого року, та її колега Аніта Серьогіна здобули «золото» на другому етапі Прем'єр-ліги Karate 1 WKF сезону-2022 у португальському Матузіньюші за участі 294 спортсменів із 53 країн.

Анжеліка, яка цього сезону вже тріумфувала на Paris Open-2022 у столиці Франції, на шляху до фіналу в категорії до 55 кг послідовно здолала суперниць із Алжиру (3:1), Швейцарії (3:0) та Люксембургу (0:0). У півфіналі 30-річна одеситка впоралася з італійкою Веронікою Брунорі (3:0), а у вирішальній сутичці перемогла досвідчену Тубу Якан із Туреччини (0:0).

Щодо Аніти, то в категорії до 61 кг 32-річна уродженка Чорноморська, що на Одещині, послідовно пройшла суперниць зі Швейцарії (6:2), Марокко (2:1) та Канади (0:0). У півфіналі Серьогіна здолала перуанку Александру Гранде (1:0), а у фіналі впоралася з Ассель Канай із Казахстану (3:2).

Відео фінальних боїв (Терлюги — починаючи з 35:00, Серьогіної — з 59:00)

Додамо, що у Матузіньюші наші спортсмени поповнили медальний залік ще трьома нагородами. Бронзовими призерами стали львів'янка Діана Шостак (до 61 кг), її землячка Галина Мельник (до 68 кг), а також чернівчанин Андрій Заплітний (до 75 кг).

Зазначимо, що на першому етапі Прем'єр-ліги Karate 1 WKF сезону-2022, що проходив у Ель-Фуджайрі (ОАЕ) з 18 по 20 лютого, в активі українців було два «срібла» (Анжеліка Терлюга та Аніта Серьогіна) та дві «бронзи» (Діана Шостак та Станіслав Горуна). Наступний етап Прем'єр-ліги пройде 13--15 травня в Рабаті (Марокко).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що призер Олімпіади-2020 у Токіо Станіслав Горуна продав свою медаль за 600 тисяч та віддав гроші на армію.

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