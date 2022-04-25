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росія у вогні: вночі у Брянську загорілася нафтобаза та склад боєприпасів (фото, відео)

10:21 25 квітня 2022
Росія у вогні: вночі у Брянську загорілася нафтобаза та склад боєприпасів (фото, відео)

На нафтобазі в російському місті Брянську, що знаходиться за 100 км від України, спалахнули резервуари.

Про це пише Telegram-канал ТАРС із посиланням на відомості уряду Брянської області.

Інші російські ЗМІ зазначають, що в районі місцевої нафтобази були вибухи та пожежа.

 

За повідомленнями місцевих жителів у пабликах, перед двома пожежами пролунало два вибухи, зокрема в районі заводу "Сельмаш", і спалахнула пожежа в районі нафтобази "Дружба". Повідомляється, що спалахнули резервуари з паливом, а також склад з боєприпасами.

 

 

 

Також зазначається, що ГУ МНС по Брянській області спочатку розмістило інформацію про пожежу на нафтобазі, але потім публікацію було видалено, передає Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ», і наводить текст цього повідомлення:

«О 02:00 год 25.04.2022 до оперативної чергової зміни Головного управління МНС росії по Брянській області надійшло повідомлення про пожежу за адресою: м.о. Брянськ, Фокинський район, пр. Московський. До місця виклику направлені пожежно-рятувальні розрахунки за підвищеним рангом (номеру) пожежі. Після прибуття встановлено, що відбувається горіння біля нафтобази».

Відео про пожежу у Брянську публікують у соціальних мережах. На кадрах видно, що полум'я дуже велике, і заграва від вогню видно з різних точок міста, а також чутно звуки повітряної тривоги.

У свою чергу радник голови МВС України Антон Геращенко в Telegram написав, що в Брянську почали евакуювати людей, які живуть біля палаючої нафтобази.

Нагадаємо, 1 квітня стало відомо, що в російському місті Білгород спалахнула нафтобаза. На думку користувачів соцмереж, незабаром подібні події спостерігатимуться у багатьох містах країни-окупанта.

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