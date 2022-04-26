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Спорт

Жан Беленюк показав, як проходив перевірку на «суворому» блокпосту (відео)

16:27 26 квітня 2022
Жан Беленюк

Олімпійський чемпіон Токіо-2020, народний депутат України Жан Беленюк, який жорстко опустив путіна та його шанувальників у Росії, показує, наскільки війна об'єднала наш народ. У тому числі й дітей, які, нехай і жартівливо, намагаються допомагати українським військовим.

Так, наш борець їхав машиною та «нарвався» на імпровізований блокпост, де йому влаштували «жорсткий допит».

«- Хлопці, тут у вас блокпост?

— Так.

— Що треба казати?

— Паляниця.

— Усе зрозумів. Паляниця. Тоді я поїхав?

— Добре, їдьте.

— Дякую", — опублікував Беленюк відео спілкування з маленькими захисниками на своїй сторінці в Instagram.

Також український спортсмен-депутат активно займається волонтерством. Зокрема, Жан показав придбані на пожертвування небайдужих два позашляховики. «Не думав, що колись буду радіти «євроблясі», та сьогодні саме той день! До мене доїхали ці позашляховики. Дані авто були придбані за сприяння знайомих з далекої Америки, але яким небайдужа ситуація в середині нашої держави, справжні друзі України! Дякую усім, хто долучився! Сподіваюся, вони служитимуть вірою і правдою нашим бійцям на передовій, та наближатимуть нам перемогу», – написав Беленюк, прикріпивши фото тих самих «євроблях».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що росіяни розстріляли друга футболіста збірної України Віктора Коваленка на блокпосту в Херсоні.

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