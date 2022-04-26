Поганий знак для путіна: у демонтованого в Києві «російського робітника» відвалилася голова (відео)

Після початку широкомасштабної агресії росі в Україні розпочали демонтаж пам'ятників, що мають відношення до країни-агресора та радянського минулого. Наприклад, у Тернополі прибрали пам'ятник Олександру Пушкіну.

А в Києві перейменують Арку дружби народів та підсвітлять її у кольорах українського прапора. 26 квітня комунальники розпочали демонтаж бронзової скульптури двох робітників, встановлених під аркою, зведеної у столиці у 1982 році «на ознаменування возз'єднання України з росією». Демонтаж планують завершити надвечір, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Своє ставлення до України росія ознаменувала варварським прагненням знищити нашу державу та мирних українців. 8 метрів металу так званої „дружби двох народів“ демонтуємо. І що символічно — коли скульптуру намагалися підняти краном, відпала голова у російського робітника», — повідомив міський голова.

Цей момент потрапив на відео та вже став темою для фотожаб.

Друга скульптурна композиція буде закрита оздоблювальними матеріалами та згодом також демонтована. За словами Кличка, він підписав та представить проект рішення про перейменування пам'ятника на Арку свободи українського народу, який Київрада розгляне на найближчому засіданні.

«Плануємо демонтувати в столиці ще близько 60 пам'ятників, барельєфів, знаків, пов'язаних з радянщною та росією. На перейменування складено і список понад 460 вулиць, об'єктів. Він оприлюднений на сайті КМДА, до 1 травня триватиме обговорення з киянами», — додав мер. Києва.

Фото Віталія Кличка

До речі, питання про Арку дружби народів порушувалося ще у 2016 році в рамках кампанії з декомунізації. Сама титанова арка під декомунізацію не потрапляла, а щодо скульптурних композицій обговорювалася ідея їхнього переміщення до майбутнього музею тоталітаризму.

Нагадаємо, що раніше у Чернівцях демонтували зірку, встановлену на честь оперного співака Василя Герелло, який у березні цього року виступав на концерті в Лужниках, де влаштували «святкування» восьмої річниці «возз'єднання Криму з росією».

Фото — скріншот

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