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Події

Жив два місяці без їжі та води: в Ірпені врятували кота, якого під час обстрілів загубили господарі

15:38 28 квітня 2022
Кіт

Надзвичайна пригода зі щасливим кінцем сталась у місті Ірпінь, яке від початку вторгнення рф було окуповане орками. Про це повідомляють активісти «ЗооПатруля»:

«Котик щодня волав із розбитого вікна на другому поверсі ірпінського будинку. Коли його намагалися піймати чи дати корму, кіт тікав і ховався. Про бідолаху нашому патрульному розповів його колега, й почалася непроста операція із порятунку. Норовливий кіт не одразу вирішив рятуватися і заховався на кухні під тумбою. Діставали його звідти хвилин 20. Мурчик не давався в руки і захищався, як лев. Врешті-решт все закінчилося добре. Котика вже оглянули лікарі в Ірпені. Одразу знайшлися і власники. Вони виїздили поспіхом після обстрілів і котика не змогли знайти. Господарі вирішили, що він втік через балкон, і не лишили йому їжі».

Для ветеринарів та волонтерів досі загадка, як пухнастик прожив ці два місяці! Але вони неймовірно раді, що зараз з котиком все гаразд.

Раніше повідомлялося, що вратували котика, який сильно постраждав від обстрілу рашистів в районі Бучі.

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