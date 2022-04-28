У домробітниці Медведчука під час обшуку знайшли півмільйона доларів готівкою, — Венедиктова

У хатній працівниці нардепа та лідера «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, якого затримала СБУ під час спроби виїхати з України, правоохоронці під час обшуку вилучили близько півмільйона доларів.

Як повідомляє генпрокурорка Ірина Венедиктова, слідчі дії проводилися в ході розслідування кримінального провадження за ч. 4 ст. 110−2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України).

«У хатньої робітниці провели санкціонований судом обшук і вилучили 467 тисяч доларів США та 87 тисяч євро. І знову-таки, ви скажете, що рано бити у дзвони — а раптом спадщина, хтось позичив, накопичила, продала щось, це ж життя. Так, вона така: корислива, везуча, продумана, сучасна хатня робітниця Медведчука», — додала Венедиктова.

А днем раніше співробітники ДБР навідалися з обшуками до родичів Віктора Медведчука та його колеги — нардепа Тараса Козака. У Львові та області слідчі дії проводились у квартирах, будинках та на виробничих підприємствах, що належать родині Тараса Козака, а також братові Віктора Медведчука — Сергію.

«Метою слідства є встановлення незаконно придбаного майна Віктора Медведчука та Тараса Козака та їхніх родичів, його подальший арешт, а також документування причетності суб'єктів до фінансування озброєної агресії росії щодо України» , — повідомляли у Держбюро розслідувань.

Зазначалося, що лише під час обшуку в одній із квартир, що належить дружині Тараса Козака, слідчі вилучили понад 108 тис. доларів США, 8,5 тис. євро, 18,6 тис. російських рублів, документи на об'єкти нерухомості та банківські картки.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що росія планувала захопити Україну, змінить владу, поставивши на чолі «військових найвищого рівня», а Віктор Медведчук мав бути при них «сірим кардиналом».

Фото ГБР

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