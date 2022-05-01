31.46 / 32.32 32.97 / 34.00
Київ: +12
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Стівенсон — Вальдес: відео нокдауну в бою за два чемпіонські титули

9:21 1 травня 2022
Стівенсон&nbsp;— Вальдес

У ніч на неділю, 1 травня, у Лас-Вегасі на рингу MGM Grand пройшов об'єднавчий бій у другій напівлегкій вазі між чемпіоном WBO американцем Шакуром Стівенсоном (18 перемог, 9 з них — нокаутом) та володарем титулу WBC мексиканцем Оскаром Вальдесом (30 перемог, 23 із них — нокаутом, 1 поразка).

Американець вважався фаворитом у спеціалістів, і свій статус цілком виправдав. Володіючи перевагою з першого раунду, Шакур вміло стримував потуги суперника, при цьому сам гостро контратакував. У шостому раунді Стівенсон упіймав мексиканця джебом, той упав, і рефері зафіксував нокдаун.

Результат бою ні в кого не викликав сумнівів, і в останні секунди американець показово «танцював» навколо побитого суперника, уникаючи контакту. Одностайний вердикт суддів лише підтвердив побачене на рингу — 117:110, 118:109 та 118:109 на користь Шакура.

Найкращі моменти бою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі нокаутував Ділліана Уайта та захистив чемпіонський пояс WBC у суперважкій вазі.

183

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Євро

Допомогу з безробіття зможуть отримати навіть офіційно працевлаштовані українці

Пенсіонерка

Достроковий вихід на пенсію та фіксована дата індексації: Зеленський підписав важливий «пенсійний» закон

допомога дітям переселенців у Польщі

Дітям українських переселенців у Польщі виділили майже по 3 тисячі доларів: як їх отримати

розсада

Ефективне підживлення для міцної розсади: результат не змусить довго чекати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.