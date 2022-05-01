Стівенсон — Вальдес: відео нокдауну в бою за два чемпіонські титули

У ніч на неділю, 1 травня, у Лас-Вегасі на рингу MGM Grand пройшов об'єднавчий бій у другій напівлегкій вазі між чемпіоном WBO американцем Шакуром Стівенсоном (18 перемог, 9 з них — нокаутом) та володарем титулу WBC мексиканцем Оскаром Вальдесом (30 перемог, 23 із них — нокаутом, 1 поразка).

Американець вважався фаворитом у спеціалістів, і свій статус цілком виправдав. Володіючи перевагою з першого раунду, Шакур вміло стримував потуги суперника, при цьому сам гостро контратакував. У шостому раунді Стівенсон упіймав мексиканця джебом, той упав, і рефері зафіксував нокдаун.

THE FIRST KNOCKDOWN BELONGS TO SHAKUR. pic.twitter.com/EubZKL12Ro — Top Rank Boxing (@trboxing) May 1, 2022

Результат бою ні в кого не викликав сумнівів, і в останні секунди американець показово «танцював» навколо побитого суперника, уникаючи контакту. Одностайний вердикт суддів лише підтвердив побачене на рингу — 117:110, 118:109 та 118:109 на користь Шакура.

Найкращі моменти бою

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тайсон Ф'юрі нокаутував Ділліана Уайта та захистив чемпіонський пояс WBC у суперважкій вазі.

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