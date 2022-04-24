Пізно ввечері в суботу, 23 квітня, в Лондоні на стадіоні «Уемблі» пройшов бій за чемпіонський пояс WBC у суперважкій вазі між володарем титулу непереможним британцем Тайсоном Ф'юрі (32 перемоги, 23 з них — нокаутом, 1 нічия) та його співвітчизником Ділліаном Уайтом (28 перемог, 19 із них — нокаутом, 3 поразки).

Титульна битва зібрала на трибунах стадіону «Уемблі» 94 тисячі глядачів, що стало рекордом для боксерських боїв у нинішньому столітті. Попереднє досягнення належало зустрічі між Володимиром Кличком та Ентоні Джошуа, яка зібрала у 2017 році на тому ж «Уемблі» 88 тисяч уболівальників.

Що стосується самого бою, то боксери не порадували видовищними діями тих, хто зібрався на трибунах. Поєдинок проходив у неспішному темпі, Ф'юрі вміло зупиняв усі спроби суперника завдати разючого удару, при цьому й сам не дуже старався в атакуючих діях. Розв'язка же наступила в шостому раунді — Уайт пропустив потужний аперкот у підборіддя, після якого опинився на канвасі рингу. Ділліан піднявся, при цьому помітно хитаючись, і рефері вирішив зупинити бій, присудивши перемогу Тайсону технічним нокаутом, завдяки якій Циганський король зберіг чемпіонський пояс WBC та звання лінійного чемпіона.

Відеоогляд бою

Виступаючи після поєдинку, Ф'юрі приголомшив своїх шанувальників та вболівальників боксу загалом заявою про остаточне завершення кар'єри. «Ще після третього бою з Деонтеєм Уайлдером я сказав, що це буде мій останній поєдинок, проте я відчував, що заборгував фанатам останній домашній виступ. Це однозначно кінець Циганського короля, і я пішов гучно. Я пообіцяв своїй дружині, що більше не повернуся на ринг. Я люблю вас, мої вболівальники. Спасибі вам велике», — сказав британець із рингу.

Залишається сподіватися, що ця заява — черговий рекламний трюк від Циганського короля, адже він уже кілька разів завершував кар'єру, після чого повертався на ринг, і всі шанувальники боксу таки дочекаються бою за звання абсолютного чемпіона світу між ним та переможцем реваншу між українцем Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний чемпіон світу в шести категоріях Оскар де ла Хойя звинувачений у зґвалтуванні.

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter