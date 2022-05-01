Зображали з себе «волонтерів»: викрито диверсантів ворога, які планували збити пасажирський літак

Агенти генштабу збройних сил рф планували провокацію з ураженням пасажирського літака над територією росії чи білорусі з переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) Stinger (подібні нині надходять на озброєння ЗСУ від іноземних партнерів). Про такі плани ворога розповіли у СБУ, повідомивши про затримання в Україні членів диверсійного-розвідувальної групи.

До складу ДРГ входило двоє осіб з подвійним громадянством та завербований ними спільник. Їхню діяльність координував росіянин Олександр Тютерев, який є кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил рф та має позивний «Морпех». Відомо, що раніше він брав участь в організації серії терактів в Одеській області, за що перебуває у розшуку.

За завданням куратора ворожі агенти намагалися встановлювати зв’язки з представниками ЗСУ під виглядом патріотично налаштованих волонтерів, причому для встановлення «довірчих» відносин передали українським військовим достовірну інформацію щодо позицій і переміщення окупаційних підрозділів «кадирівців». За ці послуги, напевно, диверсанти і хотіли отримати ПЗРК Stinger, аби потім переправити його на територію країни-агресора.

Під час спецоперації співробітники СБУ затримали всіх учасників диверсійно-розвідувальної групи окупантів.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила колаборанта, який допомагав загарбникам викрадати українських патріотів на тимчасово окупованій Херсонщині. Також зрадник брав участь у катуванні незаконно затриманих місцевих жителів.

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