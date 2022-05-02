Несподівано: Кіркоров «наїхав» на пропагандистку Симоньян, яка образила Галкіна

Путініст Кіркоров перервав і мовчання і несподівано заступився за Максима Галкіна, сім'ю якого образила кремлівська пропагандистка Симоньян. Колишній чоловік Пугачової записав відео звернення в Інстаграм, в якому наїхав на псевдожурналістку, пригрозивши їй відплатити тією ж монетою — копанням у брудній білизні.

«Ти тримала свічку, щоб публічно очорнити людину та її сім'ю? Як на тебе повинні дивитися діти Алли та Максима? Як вони повинні дивитися на свою батьківщину, в якій шалені вигукують таке на їхніх батьків? Як ти смієш публічно принижувати людей? Хто дав тобі право?,» — обурюється Кіркоров.

Він також натякнув, що Симоньян має власні скелети в шафі і їй явно не сподобається, якщо почнуть їх діставати й полоскати брудну білизну.

«Маргарита, ти головний редактор рупора нашої країни. Ти журналіст, а не похабна баба на базарі, яка розкидає нечистоти чуток і пліток. Я не впевнений, що не знайдуться люди, які не захочуть покопатися та викинути на публічний осуд твою білизну, а грішки кожен має. Ми не святі», — каже Кіркоров.

Свою мовчанку, а Кіркоров два місяці не помічає війни в Україні, він пояснив щільним концертним графіком.

Нагадаємо, Маргарита Симоньян в ефірі федерального каналу назвала Максима Галкіна «геєм, який для відведення очей і для особистого збагачення одружився з літньою жінкою». Так пропагандистка помстилася гумористу за його позицію. Галкін відкрито говорить про війну, про знищення українців і бомбардування мирних міст у тому числі і його рідної Одеси.

Слова Симоньян викликали обурення у багатьох зірок шоу-бізнесу. Потап порадив їй поколупатися в біографії Кіркорова та Баскова.

Також латвійська співачка Лайма Вайкуле стала на захист своїх друзів Галкіна та Пугачової та заявила, що пропагандистка Симоньян «скотилася до словесного проносу».

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