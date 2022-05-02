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Стало відомо, хто оголосить результати голосування «Євробачення» в Україні

12:09 2 травня 2022
Катерина Павленко

Стало відомо, хто оголосить результати голосування «Євробачення» в Україні. Речницею конкурсу стала солістка гурту Go_A Катерина Павленко. Співачка оголосить бали, що поставить національне журі під час голосування в Україні.

«Мені дуже приємно стати частиною „Євробачення“ цього року. Пригадую нашу радість, коли оголосили перші 12 балів. Приємно усвідомлювати, що в мене є можливість зробити когось ще щасливішим», — прокоментувала Катерина.

Гурт Go_A з піснею «SHUM» посів на «Євробаченні» п'яте місце.

Нагадаємо, Україну на конкурсі в Італії представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Колектив виступить 10 травня у першому півфіналі під номером 6. Букмекери прогнозують Україні перше місце.

Спеціально для конкурсу музиканти змінили образи та сценографію виступу.

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