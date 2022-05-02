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Спорт

Непереможний онук Мухаммеда Алі «відключив» суперника в першому раунді: відео розкішного нокауту

14:02 2 травня 2022
Ніко Уолш&nbsp;— Алехандро Ібарра

Напередодні на арені MGM Grand у Лас-Вегасі (США) відбувся великий вечір професіонального боксу. В андеркарді головного бою між американцем Шакуром Стівенсоном та мексиканцем Оскаром Вальдесом черговий яскравий поєдинок у середній вазі (до 72,6 кг) видав онук легендарного Мухаммеда Алі — 21-річний Ніко Уолш (5 перемог, 4 з них — нокаутом).

Вже в першому раунді непереможний американець потужною двійкою нокаутував свого 28-річного співвітчизника Алехандро Ібарру (7 перемог, 2 з них — нокаутом, 2 поразки), перервавши переможну серію опонента з чотирьох боїв.

Що ж до онука легенди боксу, то він виграв нокаутом четвертий із п'яти своїх поєдинків на профіринзі.

Чотири з п'яти своїх боїв на профіринзі Ніко Уолш виграв нокаутом

Нагадаємо, що мати Ніко Уолша Рашида Алі — колишня чемпіонка світу з боксу за версіями IBA, WIBA та IWBF, яка виграла у кар'єрі всі 24 бої.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ніко Уолш «поховав» суперника на очах у матері.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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