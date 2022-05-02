Продовження скандалу: Білозір пригадала Поляковій дружбу з Кіркоровим і дорікнула за кокошник

Народна артистка України Оксана Білозір, яка пригрозила судами Олі Поляковій та Тоні Матвієнко, пояснила суть своєї претензії. Зробила це у соціальній мережі, опублікувавши пост та архівне відео пісні «Молитва», через яку й спалахнув скандал.

Білозір пояснила, що поет Богдан Стельмах та композитор Мирослав Скорик створили шедевр світової класичної музики «Мелодія», яка стала піснею-реквіємом «Свіча». Таким чином, вони хотіли привернути увагу світу до теми Голодомору, донести трагедію всього українського народу.

Білозір вважає, що у пісні Полякової «Колискова мелодія України» на ту ж музику Скорика, але з іншими словами, втрачено зміст.

«Як можна було з цієї мелодії, пісні-реквієму „Свіча“ забрати контент (вірші), змінити слова на „Колискову“ та нести це у світ? Нас не треба заколисувати, нам треба знати всю правду про ворога, нашу історію для розуміння, що ми — п'яте покоління українців — ведемо останній бій за Україну! Це усвідомлює кожен із нас, хто не покинув Україну», — написала Білозір, натякнувши на те, що Полякова зараз перебуває за кордоном.

Також Білозір пригадала їй кокошник, який використала на початку кар'єри, та дружбу з Кіркоровим, а також звинуватила у хайпі на війні.

«Може, у Франції немає часу почитати історію свого народу, може й пруть емоції якось прикластися до страждань свого народу, чи може складно зі свого репертуару витягти пристойну пісню українською мовою? Хоча «російський» кокошник і замінився короною від дружби з коронованими країнами-агресорами, українці своєю кров'ю сьогодні захищають і ваше, пані, майбутнє…

У нас в Україні кажуть у такому разі — на злодію й шапка горить! Війна, ви кажете? То може нею і прикриємось? Не вдасться, як звикли, замінювати цінності на цінники. Настав час змінюватися й боротися за свою країну й на духовному фронті!", — написала Білозір у Facebook.

Раніше Полякова відхрестилася від дружби з Кіркоровим. Вона заявила, що ненавидить себе за те, що шукала контактів із ним.

Також співачка заявила, що не розуміє претензій Білозір, оскільки до її пісні, за словами Олі, вона не має жодного стосунку.

Телеведуча Катерина Осадча присоромила Білозір за скандал під час війни.

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