Разом з Тимощуком: російські клуби у новому сезоні викинули з єврокубків, а збірну — з Ліги націй

Російські клуби, які через вторгнення росії в Україну зазнали санкцій з боку УЄФА в розпал нинішнього сезону, не візьмуть участі в єврокубках (Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій, Ліга чемпіонів серед жінок та Юнацька ліга УЄФА) і в сезоні-2022/2323, повідомляє пресслужба УЄФА.

Порадів зрадник Анатолій Тимощук разом зі своїм «Зенітом» перемозі в чемпіонаті росії, побігав у футболочці з написом газпром полем стадіону в Пітері, демонструючи сердечка оркам, і вистачить. Чемпіона росії в груповому турнірі ЛЧ замінить найсильніший клуб Шотландії («Селтік» або «Рейнджерс»).

Водночас боси європейського футболу усунули збірну росії від участі у Лізі націй-2022/2023, а жіночу команду не допустили до фінального турніру Євро-2022, який пройде влітку (росіянок замінить Португалія).

І як вишенька на торті: Європейський футбольний союз офіційно відхилив заявку росії на проведення чемпіонату Європи з футболу 2028 чи 2032 року. Нагадаємо, що на проведення Євро-2028 претендують Великобританія, Ірландія та Туреччина, а за право прийняти у себе Євро-2032 борються Туреччина та Італія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що рашисти-мародери продають вкрадене екіпірування збірної України.

Фото ІТАР-ТАРС

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