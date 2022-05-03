«Так вам і треба, зараз будемо вас виховувати»: Решетнік розповів про неадекватну реакцію хресної на війну в Україні

Відомий телеведучий Григорій Решетнік, який натякнув на нову героїню шоу «Холостячка», розповів, де його родину застала війна, як вивозив трьох дітей із Києва, як вдалося евакуювати з Миколаєва батьків та чим займається зараз.

Як і більшість українців, 24 лютого Григорій прокинувся зранку від гучних вибухів.

«Ми живемо на високому поверсі. Перші хвилин 10−15 було заціпеніння, ми з дружиною Христиною просто ходили по квартирі та не знали, що робити. Потім зібралися, розбудили дітей та пішли в укриття на паркінг», — розповів Григорій програмі «Зірковий шлях».

Перші кілька днів він із сім'єю залишався в Києві, а коли виникла загроза захоплення столиці, вирішив рухатися на захід країни. Каже, шлях до Івано-Франківська машиною зайняв 20 годин.

«Нам складно було з трьома дітьми постійно бігати в укриття. Тож вирішили їхати. Хоча зараз на західній Україні також звучать сирени, і ми дотримуємося правил безпеки, ходимо в укриття» , — каже телеведучий.

Решетніку вдалося евакуювати з Миколаєва батьків, які довго не хотіли покидати рідну домівку. Але коли почалися постійні обстріли, у місті зникла вода, Григорій наполіг на евакуації. Але це виявилося дуже складно. Дорогою почався обстріл, з рідними зник зв'язок.

«Тоді я, напевно, схуд на кілька кілограмів, посивів. Почався обстріл, нема зв'язку, а ти нічого не можеш зробити в цій ситуації. Просто молишся. Видихнув, коли мама зателефонувала», — розповів Решетнік.

Наразі вся сім'я разом перебуває в Івано-Франківську. Григорій сподівається незабаром повернутися до Києва, продовжуватиме працювати.

Також він поділився, що єдина людина з росії, з ким він раніше підтримувала тісні стосунки — його хрещена мати, близька подруга його мами. Жінка, родом із Миколаєва, років 25 живе в Санкт-Петербурзі. Коли російська армія напала на Україну, вона шокувала смс.

«Ну, що? Напросилися?! Так вам і треба, зараз будемо вас виховувати», — написала жінка з Росії.

«Мати зі сльозами на очах мені зателефонувала. Вона була в шоці», — поділився Решетник. З хресною він більше не спілкується.

Раніше Григорій Решетник розповів, як його батьки два тижні ховалися у підвалі від обстрілу.

Телеведучий підтримує українців жартами, він запропонував Арестовичу стати новим героєм «Холостяка».

Фото instagram.com/grisha_reshetnik

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