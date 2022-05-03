Мера з Сумщини, якому інкримінують співпрацю з ФСБ, можуть випустити під заставу

На Сумщині, яка ще оговтується від звірств рашистських окупантів, Зарічний суд обласного центра повідомив, чому передбачив можливість звільнення під заставу для міського голови м. Середина-Буда Олександра Гена. Відповідну заяву опублікувала пресслужба відомства.

«Були враховані певні обставини справи, інформація, які не можуть бути повідомлені, щоб уникнути розголосу даних досудового розслідування. Крім того, йдеться про позитивну репутацію підозрюваного та незадовільний стан його здоров’я, — повідомляють у пресслужбі. — Взявши до уваги тривалий час військової агресії РФ, впродовж якого міський голова, маючи об’єктивну можливість залишити країну, продовжував виконувати покладені на нього обов’язки, судом постановлено рішення про часткове задоволення клопотання слідчого та про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави.

Її розмір — 1 млн 488 тис. 600 грн — до речі, визначено вдвічі більшим, ніж передбачено відповідною нормою КПК України для злочину, у вчиненні якого підозрюється особа.

До того ж на підозрюваного покладено ряд обов’язків, невиконання яких може мати наслідком звернення застави в дохід держави та застосування більш суворого запобіжного заходу. Одним з обов’язків визначено носіння електронного засобу контролю та заборона залишення міста Суми без дозволу слідчого або прокурора.

Вчинення державної зради зазначеною службовою особою є предметом перевірки в межах кримінального провадження, на цей час є невстановленим фактом та підлягає доведенню".

За версією слідства, 47-річний Олександр Ген, який балотувався на мера від партії «Наш край», передавав представникам Федеральній службі безпеки рф інформацію про переміщення Збройних Сил України та види їх озброєння. Під час окупації посадовець нібито планував здати місто окупантам і з цією метою особисто надав наказ знищити інженерні споруди закритого пункту пропуску. 29 квітня його затримали за підозрою у державній зраді та незаконному переправленні осіб через державний кордон.

Сумська обласна прокуратура категорично не погоджується з таким запобіжним заходом і заявляє, що буде наполягати на скасуванні застави.

Нагадаємо, у Мелітополі зрадники видали окупантам схованку зі скіфським золотом, а СБУ викрила кілька агентурних мереж ворога, які «зливали» росіянам координати бійців ЗСУ.

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