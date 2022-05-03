Уникнути зростання цін неможливо: у НБУ розповіли, якою буде інфляція до кінця року

З початком широкомасштабної агресії росії проти України наша країна не могла уникнути зростання цін.

Про це голова Національного банку України Кирило Шевченко написав у колонці для НВ «Бізнес» .

«В умовах війни уникнути зростання цін неможливо. За оцінками НБУ на основі web-scraping (спосіб збору цін з онлайн-супермаркетів), у квітні інфляція склала 15,9%, а до кінця року вона може перевищити 20%. Це значний рівень зростання цін, але контрольований. І такі показники не можна порівняти з 2015 роком, коли в окремі місяці інфляція досягала 60%» , — зазначив голова НБУ.

Шевченко також підкреслив, що Нацбанк має необхідний досвід боротьби з інфляцією, додавши, що у світовій історії не було випадків, коли б країна входила у військовий стан, маючи таку високорозвинену фінансову систему і монетарну політику.

«Поки ринкові механізми матимуть обмежений вплив на ринок, ми утримуватимемо зростання цін за допомогою фіксації курсу та збереження частини обмежень. Але як тільки запрацюють канали монетарної трансмісії та знизиться невизначеність, ми повернемося до режиму інфляційного таргетування (ІТ), який свого часу допоміг подолати ту саму інфляцію у 60%» , — зазначив Шевченко.

За словами голови НБУ, надалі планується зниження інфляції: «Ми поступово відновимо прогнозний цикл і знову почнемо застосовувати облікову ставку для зниження інфляції до мети НБУ 5% та утримання під контролем інфляційних очікувань».

В Україні через російську агресію спостерігається дефіцит палива. Це питання влада обіцяє вирішити за кілька тижнів. Нагадаємо, що Кабмін, зокрема, вирішив, що для палива, що реалізується через мережу автозаправних станцій, буде підвищено граничний рівень торгових надбавок, які нараховуються до середньої вартості 1 літра палива (для дизпалива з 5 до 7 гривень з урахуванням ПДВ (на 40%) та бензинів автомобільних з 4,55 до 6,50 гривень з урахуванням ПДВ (на 42,8%).

Фото Pixabay

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