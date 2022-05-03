В українського бранця викачували кров, щоб лікувати російських поранених

Історією незламного українця та його дружини, мешканців багатостраждального села Андріївка під Бучею, поділилась журналістка Марія Лебедєва.

«Цивільний чоловік пані Тетяни з Андріївки на Київщині Микола був кілька тижнів в полоні російських окупантів. В Андріївці зникло понад 40 чоловіків. Кажуть, 47. Когось вбили, когось взяли в полон. Лише двох полонених з Андріївки вдалося обміняти на полонених росіян. Один з них — чоловік Тетяни. Він вже в Україні, але зустрітись вони не можуть. У Тетяни банально немає грошей та транспорту забрати його з лікарні під Полтавою. «А де ви будете жити, куди ж його привозити?» — питаю її, дивлячись на те, що залишилось від будинку. «Та щось знайдемо. Я живу по сусідах, то як він повернеться, разом щось придумаємо».

Миколі за 50. З того, що вразило: в чоловіка викачували кров, щоб лікувати російських поранених. Пальці на ногах відморожені. Половина тіла не діє нормально через переохолодження, побиття. Змушували співати російські пісні, знущались різними способами. Але він вижив".

В цьому будинку жили Тетяна з Миколою

Дружина Тетяна чекає на повернення коханого чоловіка. Все зруйновано, але головне, каже — що він живий…

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