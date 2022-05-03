В українського бранця викачували кров, щоб лікувати російських поранених
Історією незламного українця та його дружини, мешканців багатостраждального села Андріївка під Бучею, поділилась журналістка Марія Лебедєва.
«Цивільний чоловік пані Тетяни з Андріївки на Київщині Микола був кілька тижнів в полоні російських окупантів. В Андріївці зникло понад 40 чоловіків. Кажуть, 47. Когось вбили, когось взяли в полон. Лише двох полонених з Андріївки вдалося обміняти на полонених росіян. Один з них — чоловік Тетяни. Він вже в Україні, але зустрітись вони не можуть. У Тетяни банально немає грошей та транспорту забрати його з лікарні під Полтавою. «А де ви будете жити, куди ж його привозити?» — питаю її, дивлячись на те, що залишилось від будинку. «Та щось знайдемо. Я живу по сусідах, то як він повернеться, разом щось придумаємо».
Миколі за 50. З того, що вразило: в чоловіка викачували кров, щоб лікувати російських поранених. Пальці на ногах відморожені. Половина тіла не діє нормально через переохолодження, побиття. Змушували співати російські пісні, знущались різними способами. Але він вижив".
Дружина Тетяна чекає на повернення коханого чоловіка. Все зруйновано, але головне, каже — що він живий…
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