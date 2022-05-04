Не ховайте парасольки та куртки: синоптики розповіли про погоду в Україні до середини травня

В Україну слідом за теплом прийдуть заморозки, повідомив синоптик. Чи дійсно в середині травня нам чекати на різке похолодання? Із цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

У середу, 4 травня, невеликі дощі очікуються на заході та в центрі країни, а також місцями на півдні, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. У північних областях буде прохолодно — вдень близько 13 градусів. На півдні місцями повітря прогріється до плюс 21 градуса.

У четвер, 5 травня, невеликий дощ можливий у Закарпатській області та в Криму, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень на півночі, сході та в центрі місцями стовпчики термометрів опустяться до плюс 12. Найтепліше буде у Закарпатській області — до 19 градусів тепла.

У п'ятницю, 6 травня, дощ подекуди можливий на заході країни, швидкість вітру — близько 12 метрів на секунду. На Сумщині та на Харківщині похолодає вдень до плюс 12. У Закарпатській області повітря прогріється до 21 градуса тепла.

У суботу, 7 травня, дощі з грозами очікуються на заході країни, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Вдень у північних областях потеплішає до плюс 15−17 градусів. У Миколаївській та Херсонській областях — до 21 градуса тепла.

У неділю, 8 травня, дощово буде на заході та півночі України, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Вдень на заході країни подекуди близько 16 градусів. На півдні місцями буде по-літньому тепло — 22 градуси.

— 9−11 травня очікується переміщення атмосферних фронтів із півночі на південь, що принесе короткочасні дощі, подекуди з грозами. Така погода очікується у більшості областей, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — 12−13 травня переважатиме суха погода. 9−10 травня очікується тепла погода з температурою вночі плюс 8−14, а вдень — 14−20 вище за нуль. У південних областях — 20−24 градуси тепла. 11−13 травня очікується поширення холодного повітря з півночі, що призведе до зниження температури вночі до 2−8 тепла, на узбережжі морів — близько 10 тепла, вдень — до 10−16 вище за нуль, на півдні країни — до 15−20 градусів тепла.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що народний синоптик Володимир Деркач дав виданню «Телеграм» прогноз погоди в Україні на весну.



«Початок останнього місяця весни є дощовим. У проміжках між дощовими днями буде доволі комфортна погода, — наголосив Володимир Деркач. — Невелике похолодання, яке прийде наприкінці першої декади травня, захопить початок другої, 11−20 травня. Далі погода налагодиться на якийсь час. Потеплішає, іноді можливі опади. Останній десятиденний відрізок, 21−31 травня, ще не дасть справжнього літнього тепла, але буде комфортним. Висока ймовірність опадів протягом майже всієї декади».

Фото · Pixabay

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