В Україну за теплом поспішають заморозки: жителям яких областей атмосферний фронт принесе похолодання

У четвер, 5 травня, в Україні зміниться погода — на зміну теплим дням початка травня дощ (подекуди з грозами) накриє центральні, західні області, на Харківщину, Одещину та Миколаївщину. Такий прогноз у соцмережі оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

Разом з атмосферним фронтом, що наближається, у більшості областей країни можливі також невеликі заморозки (окрім південної частини).

Середа ж, 4 травня, ще утримуватиме нещодавні градуси — протягом дня передбачається +14+17, тепліше, до легенького літа, буде на Сході та Півдні України, +17+22 градуси. І лише у північних та північно-східних областях буде дещо свіжіше — +12+16 градусів.

У Києві вдень очікується близько +15 градусів. Вночі буде в межах +5+7 градусів. А ось у нічні години 5 та 6 травня на околицях можливі заморозки. Серйозного дощу в столиці серйозного не передбачається.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін вже прогнозував, що зливи з грозами та шквалами будуть визначати погоду в Україні аж до 10 травня. Загалом весь травень, за його передбаченням, буде дощовим і щедрим на небезпечні погодні явища.

182

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter