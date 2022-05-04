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«Сльози рікою»: MamaRika вперше показала свого сина у пронизливому кліпі про матерів і дітей під час війни

19:32 4 травня 2022
MamaRika з сином

Українська співачка MamaRika, яка через війну поїхала до Італії з маленьким сином, повернулася до України та випустила пронизливий кліп «Сину», який присвятила всім матерям та дітям, які пережили жахи війни.

«Пісня „Сину“ — це крик душі кожної української матері, яка захищає свою дитину від війни. Материнське кохання найсильніше, тому кожна мама, не роздумуючи, готова стати під кулі, щоб захистити свою дитину від лиха. Українська жінка зараз — це символ сили й любові в усьому світі! Кожна з нас здолала страшний і важкий шлях, щоб врятувати свою дитину. Я ніколи не забуду те, як притискала свого сина Давида до грудей, коли над нашим будинком пролітали ракети. В той момент ти готовий віддати своє життя, аби твій найдорожчий скарб жив і більше ніколи не бачив війни», — сказала MamaRika, представляючи свою роботу.

У кліпі молода мама вперше показала свого сина Давида, якому виповнилося дев'ять місяців. У відео вона годує малюка грудьми, грається з ним.

Співачка зізналася, що повернулася до України, оскільки не змогла витримати розлуки з коханим чоловіком Сергієм Середою, який залишався в Україні.

Раніше Тарас Тополя та англійський співак Ед Ширан випустили спільний кліп 2Step, знятий в Україні, у перервах між бойовими завданнями лідера гурту «Антитела». У відео увійшли кадри зруйнованого російськими окупантами Будинку культури в Ірпені.

Також Святослав Вакарчук записав потужну композицію You Are So Beautiful, в якому показав красу квітучої України.

Фото instagram.com/mamarika_official

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