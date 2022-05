Ед Ширан та «Антитіла» розповіли зворушливу історію про війну у спільній пісні

Український гурт «Антитела» та англійський співак Ед Ширан, які взяли участь у марафоні на підтримку нашої країни, випустили обіцяну спільну пісню. Музиканти презентували кліп, у якому розповіли особисту зворушливу історію війни Тараса Тополі та його родини. Він з перших днів російського вторгнення вступив до лав ЗСУ, а його дружина — співачка Alyosha із трьома дітьми були змушені виїхати за кордон. Вони не бачилися вже понад два місяці.

«Українська лірика пісні 2Step — це моя особиста історія першого дня війни. Сирени обірвали не лише наш із Оленою сон, а й сон мільйонів українців того дня. У мирне життя увірвалася війна, що триває місяцями», — написав Тарас Тополя в Інстаграмі, презентуючи кліп.

Ініціатором цієї роботи та режисером відео став Дмитро Шмурак.

«Він зробив нереальне. Адже «Антитела» не мали змоги ні серйозно займатися організацією, ні брати активну участь у зйомках, як ми це робимо зазвичай. Впевнений, не треба пояснювати, чому. Головний герой кліпу Олексій Соколов прилетів із батьками з Неаполя, спеціально для зйомок. Одні чоловіки їдуть із країни, інші повертаються та дарують свій талант.

Не можу не згадати про знімальну команду, акторів, а також друзів гурту «Антитіла». Нема слів, щоб описати, які ви круті. Всі ви разом створили дуже гарну та глибоку річ!", — подякував Тарас Тополя.

Свій куплет пісні він записав прямо з передової за 10 хвилин після виконання бойового завдання на Харківщині, де зараз несе службу. Він також додав, що роялті від 2Step підуть у фонд проекту MUSIC SAVES UA!

Кліп присвятили режисерові Дмитру Маніфесту, який пішов із життя через хворобу.

Раніше Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук випустив кавер на хіт знаменитого британського співака Джо Кокера You Are So Beautiful («Ти така прекрасна»).

Девід Гілмор та легендарний гурт Pink Floyd спільно з лідером «Бумбоксу» Андрієм Хливнюком випустили потужну пісню на підтримку України — «Hey Hey Rise Up».

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter