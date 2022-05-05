Футболку Дієго Марадони, в якій було забито два легендарні голи, продано за 9 млн доларів (фото)

Ім'я Дієго Марадони, який залишив цей світ у листопаді 2020 року, і після смерті легенди футболу приносить нечувані гроші.

Як повідомляє New York Times, на всесвітньо відомому аукціоні Sotheby's було продано за 9,3 млн доларів футболку аргентинця, в якій він грав у знаменитому матчі на ЧС-1986 проти збірної Англії. У тому поєдинку Дієго забив два голи, які увійшли до історії футболу — як найскандальніший («Рука Бога») та як найкращий гол століття за версією ФІФА.

Екіпірування надав колишній гравець збірної Англії Стів Ходж, який обмінявся футболками з Марадоною після того поєдинку і з того часу зберігав її вдома. До речі, сам ексфутболіст «Ноттінгем Форрест», «Астон Вілли» та «Тоттенхема» стверджує, що обмін стався після матчу. Щоправда, справжність його слів була поставлена під сумнів буквально за кілька тижнів до аукціону, коли дочка Марадони Далма розповіла в інтерв'ю Agence France-Presse, що її батько подарував Ходжу футболку після першого тайму — тобто до своїх знаменитих голів.

Але прес-секретар Sotheby's повідомила AFP, що аукціонний будинок «доклав великих старань та провів наукові дослідження», щоб підтвердити справжність використання футболки саме в кульмінаційні моменти гри, що відбулися у другому таймі, а письмові звіти Марадони та Ходжа підтверджують обмін футболками після гри. Також в електронному листі представник Sotheby's запевнив, що з того часу майку ніхто не прав.

Річ Мюллер, засновник та редактор сайту Sports Collectors Daily, присвяченого індустрії спортивних пам'ятних речей, зазначив, що цей продаж є найвищою ціною, яку коли-небудь викладали за пам'ятні речі на аукціоні або під час приватного продажу.

Серед останніх рекордних спортивних товарів, проданих на аукціоні, — футболка легенди американського бейсболу Бейба Рута, за яку виручили 5,6 млн доларів у червні 2019-го, та документ, в якому викладаються основоположні принципи сучасних Олімпійських ігор, проданий за 8,8 млн доларів у грудні 2019 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що аукціон із продажу особистих речей Дієго Марадони завершився грандіозним провалом.

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