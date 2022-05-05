Підозрюється у державній зраді: в Іспанії затримано проросійського блогера Анатолія Шарія

У середу, 4 травня, правоохоронці Іспанії затримали одіозного проросійського блогера Анатолія Шарія, засновника вже забороненої в Україні політичної партії.

Про це повідомили у прес-службі СБУ .

Затримання стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та внаслідок багаторівневої спецоперації українських правоохоронців, зазначають у відомстві.

«Це затримання — чергове свідчення того, що кожен зрадник України рано чи пізно отримає заслужене покарання, це є невідворотним», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що українська спецслужба підозрює Шарія у скоєнні злочинів, передбачених двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 111 (Державна зрада)

▪️ ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак).

На думку слідчих СБУ, він провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. Є підстави вважати, що Анатолій Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

Докази слідства підтверджено низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв'ю та виступах Шарія є факти його підривної діяльності проти України.

2021 року йому було оголошено про підозру.

Продовжуються всі необхідні слідчо-оперативні заходи для того, щоб ця особа відповіла за свої дії перед законом.

Зазначимо, що раніше Шарій відмовлявся з'явитися на допит у СБУ «з міркувань безпеки».

Фото Вікіпедія

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter