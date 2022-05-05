«Я жив іншим життям, в іншому місці і мав інші стосунки»: Валерій Харчишин розлучився з дружиною

Лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин, будинок якого під Гостомелем знищили рашисти, повідомив про розлучення після 13 років шлюбу. Цією новиною музикант поділився на своїй сторінці у Facebook. За словами Валерія, вони розійшлися із дружиною ще до початку війни. Юля з дітьми жили в тому самому зруйнованому окупантами будинку під Гостомелем.

«Маю бути чесним, перш за все, перед самим собою. Там жили мої діти, там жила їхня мама і моя офіційна дружина Юля. На жаль, життя не завжди таке, яким ми його уявляємо, незважаючи на соціальні стандарти та зобов'язання. Іноді воно змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям», — розповів Харчишин.

Музикант каже, що жив іншим життям, в іншому місці, мав інші стосунки. Валерій має намір відбудувати будинок, щоб дітям було куди повернутись.

«Я жив іншим життям, в іншому місці, в іншому будинку і мав/маю інші стосунки. Але я робив і робитиму все можливе надалі, щоб прискорити нашу перемогу і відбудувати той будинок, щоб мої діти мали свою Україну і їм було куди повернутися. Щоб вони не втратили це почуття «вдома», — пише Харчишин.

Раніше музикант розповідав, що їхні стосунки з дружиною перейшли на інший рівень, виникло непорозуміння на тлі невиліковної хвороби сина.

Також «ФАКТИ» повідомляли про розлучення актора Дмитра Ступки з Поліною Логуновою. За його словами, дружина знайшла собі іншого чоловіка в США і незабаром збирається за нього заміж.

376

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter