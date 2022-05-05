«У Поліни інший чоловік»: Дмитро Ступка назвав справжню причину розлучення з дружиною

Відомий актор і телеведучий Дмитро Ступка, який виїхав восени минулого року до Америки, вперше відверто розповів про своє рішення покинути Україну, назвав справжню причину розлучення з Поліною Логуновою.

За його словами, невдовзі після переїзду до США, 31 грудня, дружина заявила про розрив стосунків, бо зустріла іншого.

«Ми не живемо разом із Нового року. Тоді вона мені повідомила, що познайомилася з американцем, і все, сказала: „Дімо, я тебе більше не люблю“. Але ми досі одружені — офіційно не розлучені. Тому що в Україні війна, а в Америці розлучатись ми не можемо, бо я громадянин України, наша донька Богданка теж. І оскільки вона неповнолітня дитина, треба розлучатися лише на території України», — розповів Дмитро програмі «Зірковий шлях».

Актор офіційно стверджує, що його дружина почала стосунки тоді, коли вони ще жили разом. Але додає, що підтримує Поліну Логунову, приймає її рішення та розуміє, чому так склалося.

«Вона познайомилася з молодим чоловіком, і вони закохалися одне в одного. Таке буває, я знаю — нічого страшного. Вона закохалася, захотіла залишитись в Америці, їй там подобається, клімат, кар'єрний зріст, американець… Вона таким чином швидше мову вивчить. Бо зі мною так не вийде, як із американцем. Вони хочуть одружитися, хай їм Бог дасть щастя, здоров'я, хай допомагає… Я справді нічого не маю проти, це її життя, її вибір. Вона хоче те, що я, наприклад, не можу дати їй зараз, а та людина дасть», — сказав Ступка.

Він запевняє, що зберіг із дружиною дружні стосунки.

«Навіщо нам сваритись? Життя продовжується, а все це нормально — люди розходяться-сходяться… У нас нормальні стосунки, у нас спільна дочка. Звичайно, зараз не так, як раніше спілкуємося, але я часто телефоную до Богданки, розмовляємо по відеозв'язку. Я тільки бажаю їм успіху, щоб вони там зачепилися», — коментує актор.

Схоже, Логуновій не сподобалися одкровення Ступки. Вона пригрозила опублікувати свою версію розлучення та опублікувати скандальні фото, які можуть зруйнувати кар'єру та репутацію актора.

«Якщо я назву реальну причину розлучення, це знищить твою кар'єру. Якщо я додам фото — це знищить тебе як особистість. Якщо я додам рахунки допомоги тобі після всього… Я думала, ти мудріший. Я не зруйнувала твоє життя після того, що пережила. Ти вирішив осквернити моє ім'я… У тебе завжди були погані порадники», — написала Поліна.

Раніше вона говорила, що не називатиме реальну причину розлучення заради майбутньої їхньої дочки Богдани.

Нагадаємо, нещодавно Поліна заявила, що знову збирається заміж. Її новий обранець зробив їй романтичну пропозицію руки та серця, подарував дорогу каблучку.

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