«Міс Гуманітарка 2022»: Леся Нікітюк потролила зірок Голлівуду, показавши їх у речах українців

Популярна телеведуча Леся Нікітюк бере активну участь у волонтерському русі, надаючи допомогу вимушеним переселенцям і готуючи для них обіди, про що розповідає у соцмережі .

Тому коли вона опублікувала фото у вечірній сукні, багато шанувальників зірки здивувалися — куди це Леся вирядилася у рідному Хмельницькому, вийшовши зі сховища?

Виявилося, що знімок у шикарному одязі — результат фотошопу — телеведуча просто приміряла образ, у якому була одна із зірок у США на заході Met Gala.

«У ніч з 2 на 3 травня відбувся щорічний захід „Met Gala 2022“ — одна з найбільших світових подій у світі моди за участю світових зірок. А в Україні вже другий місяць проходить захід „Met Gumanitarka 2022“. І якщо взяти деякі речі, які надсилають українці, могла б виглядати так», — написала вона.

При цьому вона натякнула, що для колажу використовувала сукню, яку знайшла у бабусі в селі, сукня Каті Кухар, сукня з випускного тощо. Іншими словами — ви витрачаєте купу грошей на вбрання, а ось який би у вас вигляд був у тому, що носять українці!

Також вона показала свого «охоронця Гуманітарки» — песика Рафік-джяна.

Відео песика

А завершила свою розповідь «Міс Гуманітарка» фото, яким показала, що вірить у майбутнє України і що все буде добре.

Нагадаємо, що мрія Лесі Іванівни про те, щоб сигнал повітряної тривоги звучав не лише в містах рідної країни, а й за «поребриком», уже здійснилася найнесподіванішим чином!

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