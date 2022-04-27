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Збулася «мрія» Лесі Нікітюк? У російському місті на кордоні вночі горів склад із боєприпасами, а в двох інших були чутні вибухи

9:12 27 квітня 2022
Збулася «мрія» Лесі Нікітюк? У російському місті на кордоні вночі горів склад із боєприпасами, а в двох інших були чутні вибухи

Коли ворог почав обстрілювати ракетами міста нашої країни, телеведуча Леся Нікітюк висловила побажання, щоб хакери Anonymous зробили так, щоб із завиванням сирен в Україні включилися і подібні сигнали в Росії.

Важко сказати, чи почули зірку хакери, але спокійний сон для мешканців деяких російських населених пунктів, схоже, закінчився.

Так, у ніч на середу, 27 квітня, у Білгородській області росії неподалік кордону з Україною спалахнув склад з боєприпасами. Про це написав у себе в Telegram губернатор області В'ячеслав Гладков.

«Приблизно о 3:35 прокинувся від гучного звуку, схожого на вибух. Поки жодна чергова служба міста та області не знаходить причини цього звуку. Пошук триває, результати одразу повідомлю. Поки писав це повідомлення, пролунало ще три вибухи», — повідомив він. .

Згодом прийшло підтвердження того, що в районі села Стара Нелидівка таки горить склад боєприпасів.


 

Пізніше про вибухи повідомили у Курську та Воронежі.

За інформацією місцевих Telegram-каналів, у Воронежі було чутно два вибухи, а в Курську працювала система ППО.

 

Уточнюється, що у Воронежі вибухи сталися на околицях мікрорайону Шилово. Серед примітних об'єктів у районі — військова частина зенітно-ракетного полку, а також недобудована ще у 90-х атомна електростанція.

 

У Курську мешканців налякали "бавовни" близько 02:45 ночі.

Повідомлення про вибухи надходили як із центру міста, так і з околиць.

 

Як відомо, обидві області межують з Україною, як і Білгородщина, тому про спокійний сон уночі після вторгнення військ путіна до нашої країни їм, очевидно, доведеться забути.

Нагадаємо, раніше нафтобаза та склад боєприпасів горіли й у російському Брянську.

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