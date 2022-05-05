Швеція та Фінляндія заручилися підтримкою у питаннях безпеки до свого вступу в НАТО

Увечері 4 травня стало відомо, що Швеція та Фінляндія заручилися підтримкою у питаннях безпеки на період до свого вступу до НАТО. Нагадаємо, що дві скандинавські країни, які раніше не прагнули стати членами Північноатлантичного альянсу, вирішили переглянути свою безпекову політику після повномасштабного нападу росії на Україну. Попри загрози, що надходять з москви, Стокгольм та Гельсінкі мають намір подати офіційні заявки про вступ до НАТО вже цього місяця.

Проте мешканці цих країн мають побоювання, що росія може перейти від загроз до дій. Москва постійно провокує Стокгольм та Гельсінкі. Російські військові літаки та вертольоти раз у раз вторгаються в повітряний простір Швеції та Фінляндії. Останній подібний інцидент було зафіксовано вранці 4 травня. Гелікоптер Мі-17 вдерся в повітряний простір Фінляндії і просунувся на глибину близько 5 кілометрів, після чого розвернувся і полетів назад до росії.

Цього дня у Гельсінкі перебував із візитом міністр оборони Великобританії Бен Воллес. «Не можу уявити, щоб Британія не підтримала Швецію та Фінляндію, незалежно від того, на якій стадії переговори про вступ до НАТО чи процедура ратифікації угод. І я думаю, це те, що нас по-справжньому об'єднує», — сказав він. Воллес підкреслив, що Британія «зробить те, що має підтримати Фінляндію».

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін 4 травня взяла участь у зустрічі лідерів скандинавських країн. Вона зазначила, що Фінляндія та Швеція тепер мають усі підстави сподіватися на максимально швидку процедуру офіційного приєднання до НАТО.

Того ж дня Швеція заручилася підтримкою США. Про це заявила глава МЗС Швеції Анн Лінде за підсумками свого візиту до Вашингтона. Вона провела переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. «Швеція отримала однозначні запевнення від США щодо надання допомоги у підтримці безпеки нашої країни… Я не можу розкривати всі деталі, але думаю, що зараз у нас є підтримка американців. Так, це ще не тверді гарантії безпеки, оскільки такі отримують, лише ставши членом НАТО. Однак росія може бути впевнена, що її ворожі дії щодо Швеції, якими вона загрожує, не залишаться без відповіді США», — наголосила Ан Лінде, повідомляє Reuters.

Заявки раніше нейтральних Швеції та Фінляндії про вступ до НАТО можуть розглянути вже у червні на саміті альянсу в Мадриді.

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