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Політика

«Американський десант» у Києві: для зустрічі із Зеленським до столиці прибула спікер Палати представників США та низка конгресменів (відео)

11:33 1 травня 2022
Ненсі Пелосі та Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та кількома конгресменами. Зустріч відбулася у Києві, сказано у повідомленні на сайті глави держави.

Зазначається, що Зеленський зустрів Пелосі та американську делегацію перед будівлею Офісу президента на Банковій. Згодом вони зайшли до будівлі для переговорів.

«Сполучені Штати — лідер потужної підтримки України у боротьбі з агресією РФ. Дякую, що допомагаєте захищати суверенітет та територіальну цілісність нашої держави» , — зазначив на зустрічі Зеленський.

Він подякував Сполученим Штатам за допомогу у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Також Зеленський нагородив спікера Палати представників Конгресу США орденом княгині Ольги.

У свою чергу Пелосі подякувала Україні за боротьбу та наголосила, що США «будуть поруч», поки ця боротьба не завершиться.

Нагадаємо, цього тижня Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про запровадження ленд-лізу для України, який спрямований на прискорення військових постачань для відображення вторгнення Росії.

Як писали «ФАКТИ», раніше держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками їхньої зустрічі 24 квітня у Києві. Також вони обговорили надання 33 мільярдів доларів у вигляді допомоги США Україні.

Фото: Офіс президента України

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