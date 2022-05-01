«Американський десант» у Києві: для зустрічі із Зеленським до столиці прибула спікер Палати представників США та низка конгресменів (відео)

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі та кількома конгресменами. Зустріч відбулася у Києві, сказано у повідомленні на сайті глави держави.

Зазначається, що Зеленський зустрів Пелосі та американську делегацію перед будівлею Офісу президента на Банковій. Згодом вони зайшли до будівлі для переговорів.

«Сполучені Штати — лідер потужної підтримки України у боротьбі з агресією РФ. Дякую, що допомагаєте захищати суверенітет та територіальну цілісність нашої держави» , — зазначив на зустрічі Зеленський.

Він подякував Сполученим Штатам за допомогу у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Також Зеленський нагородив спікера Палати представників Конгресу США орденом княгині Ольги.

У свою чергу Пелосі подякувала Україні за боротьбу та наголосила, що США «будуть поруч», поки ця боротьба не завершиться.

Нагадаємо, цього тижня Палата представників Конгресу США підтримала законопроект про запровадження ленд-лізу для України, який спрямований на прискорення військових постачань для відображення вторгнення Росії.

Як писали «ФАКТИ», раніше держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками їхньої зустрічі 24 квітня у Києві. Також вони обговорили надання 33 мільярдів доларів у вигляді допомоги США Україні.

Фото: Офіс президента України

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