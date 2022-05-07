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Події

«Перевдягаються у військову форму і просять гроші»: на Київщині активізувалися шахраї

21:40 7 травня 2022
шахраї

У Бучанському районі, де наразі проводиться розслідування звірств рашистів, людей попереджають про новий вид шахрайства — невідомі видають себе за бійців тероборони і таким чином виманюють кошти. Про це повідомляє міська рада:

«На території громади несе службу Добровольче формування Бучанської міської територіальної громади № 1. Це воєнізований підрозділ, сформований на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної тергромади. Він призначений для участі у підготовці та виконанні завдань тероборони в межах території відповідної громади. Добровольці, які підписали контракт, не отримують заробітної плати, вони на власний страх і ризик виконують завдання з розмінування і патрулювання території, несіння служби на блок-постах і формуванні укріпленого району. Наразі почастішали випадки, коли невідомі люди з метою дискредитації бійців тероборони перевдягаються у військову форму і пропонують місцевим жителям пожертвувати гроші на забезпечення батальйону. Добровольче формування отримує кошти і допомогу централізовано. Будь-які дії, які вчиняються такими людьми — незаконні».

За словами посадовців, тим, хто став жертвою нападу чи незаконного вимагання грошей від людей, які представляються добровольцями, слід телефонувати за телефоном оперативної лінії, яка працює цілодобово +380 960 042 188.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про аферистів, які знайшли спосіб нажитися на переселенцях.

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