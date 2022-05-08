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Спорт

Претендент на нокаут року: Чендлер жорстко «вирубив» Фергюсона на UFC 274 (відео)

11:04 8 травня 2022
Нокаут бій Чендлер&nbsp;— Фергюсон

У Фініксі (штат Арізона, США) у ніч на 8 травня пройшов турнір змішаних єдиноборств UFC 274, одним із боїв якого став поєдинок у легкій вазі між американцем Майклом Чендлером (23 перемоги, 7 поразок) та його співвітчизником Тоні Фергюсоном (25 перемог, 7 поразок) .

Перший раунд пройшов у рівній боротьбі, бійці відзначилися яскравими влучаннями і кожен «заробив» по розсіченню. Ледве ж почалася друга п'ятихвилинка, як Чендлер знайшов можливість для вбивчого удару з ноги в підборіддя супернику, і Фергюсон як підкошений упав на канвас октагону, після чого його ще довго не могли привести до тями.

Відео нокауту

У результаті бій отримав нагороду найкращого виступу вечора. А Чендлер, який перервав серію з двох поразок у UFC (для Фергюсона ця невдача стала вже четвертою поспіль), кинув виклик Конору Макгрегору, причому заради бою з ірландцем висловив готовність піднятися у вазі.

«Я — найвидовищніший легковаговик на планеті, але я піднімаю ставки, Коноре. Я хочу, щоб ти був максимально великим, максимально небезпечним, і в максимально найкращій формі. Так що давай битися у напівсередній вазі! Влітку, восени, взимку — коли завгодно! Бережи вас Господь, побачимося на вершині», — заявив після поєдинку переможець.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський боєць UFC Петро Ян програв чемпіонський бій та звинуватив суддів у «пограбуванні».

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