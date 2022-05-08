Ломаченко, який перебуває в теробороні, висловився про продовження кар'єри

Колишній володар чемпіонських поясів WBC Franchise, WBA Super та WBO український боксер Василь Ломаченко, який із початком війни вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського в Одеській області, чітко окреслив свої подальші кар'єрні плани після завершення агресії з боку росії.

«Нині не час, але мета залишається колишньою», — лаконічно написав Лома на своїй сторінці в Isntagram, прикріпивши фото із ще довоєнних тренувань.

Нагадаємо, що Василь претендував на бій із австралійцем Джорджем Камбососом-молодшим, у якому міг побитися за чотири чемпіонські пояси у легкій вазі, але через початок війни в Україні нашому співвітчизнику довелося відмовитися від такої можливості. При цьому Камбосос підтримав українця та запевнив, що все одно чекає на зустріч із ним у рингу в «битві справжніх чемпіонів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик залишив тероборону Києва та поїхав до Чехії готуватися до реваншу з Джошуа.

279

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter