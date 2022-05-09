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Зірка «Жіночого Кварталу» Віра Кекелія чекає на другу дитину

9:57 9 травня 2022
Зірка «Жіночого Кварталу» Віра Кекелія

Зірка «Жіночого Кварталу» Віра Кекелія чекає на другу дитину. Новиною про поповнення в сім'ї артистка поділилася в Інстаграм і показала кругленький животик.

«У цей непростий час Всесвіт нам подарував чудову нагоду — вдруге стати батьками! Мені дуже важко підбирати слова, адже в моєму серці зараз панує і кохання, і смуток одночасно. Звичайно, життя триває і хоч би як важко було прийняти цю жахливу реальність, жінки народжують і радіють цьому моменту. Адже нічого прекраснішого за нове життя немає у всьому світі!», — написала Віра, опублікувавши сімейні світлини й додала, що захоплюється силою матерів, які у цей воєнний час виховують дітей і дарують нові життя.

Нагадаємо, Віра Кекелія та фіналіст «Голосу країни-7» Роман Дуда одружилися в жовтні 2017 року. А 30 квітня 2020 року в них народився син Іван. Стать другої дитини подружжя поки що не розголошує.

Раніше телеведучий Юрій Горбунов розповів, що вони з Катериною Осадчою замислилися про усиновлення дитини.

Фото instagram.com/kekeliavera

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