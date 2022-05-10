«Варшавська» замість «Мінської»: кияни обрали нові назви п'яти станцій метро, які будуть перейменовані

У Києві, де нещодавно демонтували скульптурну композицію під Аркою дружби народів (монументу збираються дати нову назву), підбили підсумки голосування щодо перейменування кількох станцій столичного метрополітену.

Як повідомляє начальник КП «Київський метрополітен», депутат столичної міськради Віктор Брагінський, у голосуванні взяли участь 170 646 громадян.

На думку громадськості:

Станція «Берестейська» повинна мати назву «Бучанська».

Станція «Площа Льва Толстого» має бути перейменована на честь Василя Стуса.

Станція «Героїв Дніпра» має стати «Героїв України».

Станція «Мінська» — «Варшавською».

Станція «Дружби народів» — «Ботанічною».

За його словами, найближчим часом буде підготовлено проект рішення для розгляду на засіданні Київської міської ради.

А у Харкові 11 травня на сесії міськради планують перейменувати кілька вулиць та район — депутатам запропонують змінити назви чотирьох топонімів, пов'язаних із країною-агресором росією. Таке рішення було ухвалено 10 травня на засіданні Міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища.

Пропонується перейменувати пр. Московський у пр. Героїв Харкова, узвіз Білгородський — у вул. Героїв Рятувальників, шосе Білгородське — у шосе Харківське, а район Московський — у район Салтівський.

Нагадаємо, що раніше у Чернівцях демонтували зірку оперному співакові Василю Герелло, який виступав на концерті у Лужниках 18 березня під час «святкування» восьмої річниці «возз'єднання Криму з росією».

Фото КП «Київський метрополітен»

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