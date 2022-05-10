Як піти у відпустку під час війни: поради експерта

Віднедавна набув чинності закон, який регулює надання щорічних відпусток під час війни (Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»). Він передбачає, що під час воєнного стану працівники мають право на 24 дні оплачуваної відпустки.

— Якщо щорічна основна відпустка (до запровадження воєнного стану) працівника більше 24 календарних днів, невикористані дні можна буде взяти після скасування/припинення воєнного стану, — пояснює юристка практики судових спорів Юлія Рябець. — Якщо працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, роботодавець має право відмовити у наданні відпустки. Якщо ж працівник не залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, відпустку надають згідно з графіком, затвердженим роботодавцем, відповідно до ст. 10 Закону України «Про відпустки». Роботодавець має право звільнити працівника під час відпустки (виняток — відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами та догляду за дитиною"). Відпустки у зручний час для працівника в умовах воєнного стану обов'язково надають таким групам населення: дітям до 18 років, особам з інвалідністю, жінкам перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, жінкам, які мають двох і більше дітей до 15 років або дитину з інвалідністю, одинокій матері (батьку), які виховують дитину самостійно, опікунам, піклувальникам або іншим самотнім людям, які фактично виховують одного або більше дітей до 15 років за відсутності батьків, дружинам (чоловікам) військовослужбовців, ветеранам праці та людям, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною. Ветеранам війни, людям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Батькам — вихователям дитячих будинків сімейного типу, в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором. В індивідуальному порядку за згодою сторін можуть змінити графік відпусток.

— Чи можуть людину змусити змінити дату запланованої відпустки під час війни?

— Ні. Адже щорічна відпустка може бути перенесена на інший період лише за письмовою згодою працівника.

— Чи має право роботодавець примусово відправити у відпустку без збереження заробітної плати?

— Ні, примушування роботодавця піти у відпустку незаконне.

— Мати неповнолітньої дитини має право на відпустку, щоб вивезти дитину у безпечне місце?

— Одинокій матері (незаміжня і в свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька; жінка, яка виховує дитину без батька; вдова) може надаватися додаткова оплачувана відпустка — 10 календарних днів.

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