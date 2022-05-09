Як мобілізованим не втратити роботу: пояснює юрист

Юристка Катерина Горбела-Чернецька чи не щодня отримує десятки звернень із запитаннями про мобілізацію, та досить часто серед них є ті, що стосуються чинних працівників, які отримують повістки на роботі. Що потрібно, щоб не втратити своє робоче місце, читайте далі.

— Якщо на момент вручення повістки ви працевлаштовані, дотримуйтеся такого алгоритму дій: віддайте до відділу кадрів повістку територіального центру комплектування та соціальної підтримки про призов або заяву про увільнення від роботи через вибуття у військову частину, — пояснює Катерина Горбела-Чернецька. — На випадок ймовірного незаконного звільнення на копіях заяви та повістки попросіть проставити відмітку про прийняття такої заяви/повістки. Отримайте у відділі кадрів наказ про увільнення вас від роботи зі збереженням робочого місця, посади та середнього заробітку. Ви увільняєтесь з роботи на час явки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проходження медогляду та всього періоду виконання військового обов’язку. Своєю чергою мобілізованим ви вважаєтесь лише після вручення мобілізаційного припису, який видається після медогляду. Після закінчення військової служби надайте до відділу кадрів військовий квиток з відповідними відмітками.

— А якщо військовий квиток відсутній?

— То надається: для військовозобов’язаних — довідка про проходження військової служби (видає територіальний центр комплектування та соціальної підтримки або військова частина), а для резервістів — витяг з наказу або довідка про проходження зборів (видає військова частина).

— Які трудові гарантії передбачені для мобілізованих працівників?

— Під час дії особливого періоду за мобілізованими працівниками, а також прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі при укладенні нового контракту, на строк до закінчення особливого періоду, або до дня фактичного звільнення зберігається:

— робоче місце та середній заробіток (військовослужбовці увільняються від виконання посадових обов’язків) (стаття 119 Кодексу законів про працю України);

— право на щорічну відпустку (пункт 2 частина перша статті 9 Закону України «Про відпустки»);

— стаж роботи не переривається (стаття 2 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Трудові гарантії поширюються також на поранених, полонених або визнаних безвісно відсутніми до моменту звільнення їх з військової служби, повернення з полону, появи після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими.

У разі, якщо на момент вручення повістки ви не були працевлаштовані та перебували на обліку у центрі зайнятості, то виплата допомоги з безробіття припиняється, і ви знімаєтесь з обліку як безробітній. Після звільнення в запас, при повторній реєстрації у центрі зайнятості, виплати по безробіттю здійснюватимуться з урахуванням фактичного працевлаштування протягом проходження служби та розміру грошового забезпечення.

У разі, якщо на момент вручення повістки ви не були працевлаштовані та не перебували на обліку в центрі зайнятості, після завершення військової служби ви можете звернутися до центру зайнятості для того, щоб стати на облік. Візьміть з собою паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, трудову книжку, військовий квиток, документ про освіту та інші документи, які підтверджують особливий статус (особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, внутрішньо переміщена особа тощо).

Якщо ви бажаєте взяти участь у воєнних діях у якості добровольця та перебуваєте у трудових відносинах, необхідно враховувати, що на добровольця, який уклав контракт добровольця територіальної оборони, поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей» та статті 119 Кодексу законів про працю України. Документом, що підтверджує участь в територіальній обороні, є контракт добровольця територіальної оборони. При цьому на час виконання працівниками обов’язків з територіальної оборони у робочий час їм гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, яка передбачається відповідальність за порушення правил військового обліку.

76

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter