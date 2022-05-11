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Спорт

Померла вдова володаря «Золотого м'яча» Лева Яшина

8:28 11 травня 2022
Лев Яшин із дружиною Валентиною

У віці 91 року пішла з життя вдова легендарного воротаря Льва Яшина, котрий увійшов до збірної всіх часів за версією France Football, — Валентина Тимофіївна.

Сумну новину повідомили 10 травня у телеграм-каналі московського «Динамо», кольори якого протягом усієї кар'єри захищав володар «Золотого м'яча» 1963 року. «Сьогодні не стало Валентини Тимофіївни Яшиної… Для поколінь динамівців вона була справжнім символом клубу, уособленням найвеличнішого футбольного прізвища в історії вітчизняного футболу. …У динамівській родині велике горе. Ми втратили дуже близьку, світлу та добру людину», — йдеться у повідомленні футбольного клубу.

Додамо, що пара одружилася в 1954 році й жила у щасливому шлюбі аж до смерті легенди футболу в 1990-му. У шлюбі подружжя виховало двох дочок — Ірину та Олену.

Подружжя Яшин з дітьми

Поховають Валентину Тимофіївну на Ваганьківському цвинтарі поруч зі знаменитим чоловіком.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла олімпійська чемпіонка Москви-1980 Кетеван Лосаберідзе, яка стала професором математики.

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