Сухо і спекотно: синоптики дали прогноз погоди в Україні на другу половину травня

Раніше синоптик обіцяла українцям до плюс 28. Чи справді в Україну йде спека? із цим питанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

У середу, 11 травня, невеликий дощ можливий у Луганській області, а ось у Криму очікується гроза, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень на півночі та сході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 12, а ось у Криму та заході повітря прогріється до 21 градуса тепла.

Прогноз на 11 травня

У четвер, 12 травня, дощі з грозами можливі місцями на заході та півночі, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на півдні та сході місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 20, а ось на заході та півночі місцями повітря прогріється до 27 градусів тепла.

Прогноз на 12 травня

У п'ятницю, 13 травня, дощі можливі місцями на заході, у центрі, півдні, а ось на сході очікуються грози, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень у багатьох областях стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 18, а ось на Одещині повітря прогріється до 26 градусів тепла.

Прогноз на 13 травня

У суботу, 14 травня, грозові дощі очікуються на півночі, у центрі, сході та півдні, швидкість вітру — близько 12 метрів за секунду. Вдень на півночі місцями стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 17, а ось на Одещині повітря прогріється до 26 градусів тепла.

Прогноз на 14 травня

У неділю, 15 травня, грози можливі у багатьох районах України, окрім півдня, швидкість вітру — близько 10 метрів за секунду. Вдень місцями на заході та півночі стовпчики термометрів опустяться до позначок плюс 16, а ось на півдні повітря прогріється до 24 градусів тепла.

Прогноз на 15 травня

— У період з 16 — 19 травня переважатиме суха погода завдяки полю підвищеного тиску, щоправда у північно-східних та східних областях можливі атмосферні фронти, які принесуть короткочасні дощі, — розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Температура в цей період очікується: ночами 8−14 тепла, вдень 17−22 вище за нуль. Щоправда 16 травня у південній частині країни, а 19 травня у західних та південно-західних областях 23−28 градусів тепла, а на Лівобережній частині ночами стовпчики термометрів покажуть 5−10 тепла, вдень вони піднімуться до 13−19 вище за нуль.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що народний синоптик Володимир Деркач дав виданню «Телеграф» прогноз погоди в Україні на весну.

«Початок останнього місяця весни є дощовим. У проміжках між дощовими днями буде доволі комфортна погода», — наголосив Володимир Деркач. — «Невелике похолодання, яке прийде наприкінці першої декади, захопить і початок другої, 11−20 травня. Далі погода налагодиться на якийсь час. Потеплішає, іноді можливі опади. Останній десятиденний відрізок, 21−31 травня, ще не дасть справжнього літнього тепла, але буде комфортним. Висока ймовірність опадів протягом майже всієї декади».

Фото Pixabay

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