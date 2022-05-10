«Весна оговтується від холоду»: синоптикиня пообіцяла українцям до +28 вже за два дні

У четвер, 12 квітня, в Україні очікуються спекотні +20+28 градусів, а у середу, 11 квітня, температура повітря в більшості областей становитиме +15+21 градус, а у західних областях — до +18+24 градуси.

Про це повідомляє синопткиня Наталія Діденко та додає, що весна оговтується від холоду, який «засидівся» в Україні. За її прогнозом, 11 квітня атмосферний тиск буде підвищеним, опади — малоймовірними, лише в Луганській області пройде дощ, можливо, з грозою.

Вітер очікуєтся теплим, в східній частині, особливо в Приазов'ї, він буде рвучким.

«У Києві середа очікується теплою, до +20 градусів. Опадів у столиці не передбачається, сухо та сонячно. У четвер, 12 травня, стовпчики термометрів підстрибнуть до +28 градусів, проте надалі температура повітря повернеться у звичну норму, ще й підтягне з собою такі необхідні зараз травневі дощики», — прогнозує синопткиня.

Раніше заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня прогнозувала, що 11−13 травня очікується поширення холодного повітря з півночі, що призведе до зниження температури вночі до 2−8 тепла, на узбережжі морів — близько 10 тепла, вдень — до 10−16 вище за нуль, на півдні країни — до 15−20 градусів тепла.

Фото Pixabay

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