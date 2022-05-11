Джамала продає унікальну сукню-вишиванку, в якій відкривала «Євробачення» в Києві

Співачка Джамала, яка під час війни стала волонтером та допомагає збирати кошти для України по всьому світу, продає свою унікальну сукню-вишиванку, в якій відкривала конкурс «Євробачення» в Києві.

Джамала своєю тріумфальною перемогою з піснею 1944 року привезла «Євробачення» в Україну та розповіла світові про трагедію свого народу. Наразі ми знову переживаємо трагічні моменти — російські окупанти знищують український народ.

Співачка робить свій внесок у боротьбу за свою країну. Кошти, отримані за продаж сукні, будуть направлені для ЗСУ та постраждалим від військових дій.

«Сукню, в якій я відкривала „Євробачення“, можна придбати на аукціоні Catawiki. Виручку — ЗСУ та постраждалим від війни українцям. У 2017 році її створила дизайнерка Юлія Магдич (@yu_magdych). Для мене це більше, ніж просто річ, це справжній витвір мистецтва, в якому зійшлися традиції та історія моєї країни.

Наряд стане ключовим лотом благодійного аукціону Catawiki. Він проходитиме з вівторка, 10 травня за середою, 18 травня (22:00, Київ) на сайті catawiki.com. Усього буде представлено 11 речей від учасників „Євробачення“ різних років. Зібрані кошти передадуть благодійному фону Yellow-Blue Foundation, який підтримує потерпілих у війні українців», — пише Джамала.

Вона зазначила, що платформа Catawiki вже допомогла зібрати 100 000 євро, які були передані Фонду ЮНІСЕФ для підтримки українських дітей та сімей.

Раніше, на благодійному концерті у Бірмімгемі з Едом Шираном та Джамалою зібрали майже 16 млн доларів для українських біженців

Фото instagram.com/jamalajaaa

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