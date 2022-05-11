«Я українець й іншої Батьківщини в мене нема»: Андрій Бєдняков чітко відповів на звинувачення у зраді Маріуполя

Український телеведучий родом із Маріуполя Андрій Бєдняков, чиї мама та сестра 40 днів перебували в заблокованому місті без зв'язку, чітко відповів прихильникам «русского мира» на звинувачення у зраді рідного міста. Андрію стали приходити повідомлення, в яких люди з росії погрожують не пускати його в Маріуполь років 50, а то й більше.

«Вчора отримав повідомлення про те, що я зрадив своє місто. Зрадив своє місто, Карле!!! «Зрадник», «через 50 років приїдеш і те, якщо пробачимо» (писали люди з росії). Дуже цікава логіка. Тобто: щоб не вважатися зрадником у деяких, треба зрадити інших. Щоб не «зрадити своє місто», треба зрадити свою країну.

На цій фотографії я дивлюся на вас, писаки. Запам'ятайте: Я УКРАЇНЕЦЬ. І іншої Батьківщини я не маю. А ті, хто зрадив Країну і перекинувся туди, де дали трохи грошей та призначили заступником заступника голови голів, скажу: зрадники — ВИ! І за гроші Батьківщину не купиш", — відповів Бєдняков.

Він упевнений, що повернеться до українського Маріуполя, як і до інших міст нашої країни — Херсона, Мелітополя, Бердянська, Нової Каховки.

«Ми впевнені в цьому і цьому наша сила», — додав Андрій.

Раніше Бєдняков повідомив, що його мати померла.

Росія внесла українського телеведучого до списку ворогів народу та заборонила в'їзд на 50 років.

Фото instagram.com/biedniakov

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