Менше теорії і більше практики: в Україні спростили процедуру навчання та отримання прав водіїв під час війни

Кабінет Міністрів України у період дії військового стану спростив процедуру навчання та отримання посвідчення водія в сервісних центрах МВС.

Відповідну ухвалу було прийнято на засіданні уряду 10 травня.

Постанова «Про навчання водіїв та державну реєстрацію транспортних засобів у період дії військового стану в Україні» передбачає таке:

українці, які переїхали тимчасово жити в інше місце (регіон), мають право скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від того, в якому сервісному центрі складено теоретичний іспит, а теоретичну частину навчання проходити дистанційно — за допомогою Zoom, Skype, Google meet і т.д.;

отримання посвідчення водія дозволено в будь-якому сервісному центрі МВС, незалежно від місця складання теоретичного та/або практичного іспитів.

Крім того, скорочується термін навчання для майбутніх водіїв на категорії В (легкові авто) та C1, C, С1Е, СЕ (вантажні авто з причепом) шляхом зменшення на 20% теоретичної частини.

Також передбачено повернення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, виданого за заявою його власника на ім'я особи, яка здійснює поїздку за кордон, протягом десяти днів з дня повернення цієї особи з-за кордону у будь-якому СЦ МВС.

Раніше повідомлялося про те, що у зв'язку із запровадженням військового стану в Україні термін дії посвідчення водія та інших документів продовжується.

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