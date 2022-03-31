На період дії воєнного стану в Україні та протягом року з дня його припинення або скасування, законодавці внесли низку змін до чинних норм.

— Скасовано медичну довідку щодо придатності до керування транспортом при заміні, втраті або викраденні посвідчення водія. Скасовано іспити з практичного керування на майданчиках для уникнення скупчень людей та техніки, — коментує адвокатка практики справ про адміністративні правопорушення Марина Сорока. — Скасовано теоретичний іспит для осіб, що проходять перепідготовку з категорії В на С1, С і мають досвід керування понад 3 роки.

Скорочено строки підготовки водіїв вантажівок (категорія С1, С) за рахунок збільшення щодобових годин навчання з 2 до 5. Скасовано погодження автошколами з Головним сервісним центром МВС програм підготовки водіїв вантажівок. Водії, у яких сплив термін водійського посвідчення, виданого вперше, мають право керувати автомобілем на період воєнного стану. Якщо людина переїхала в Україну на постійне місце проживання і строк дії посвідчення закінчився, то воно буде дійсним ще рік з подальшою заміною. Для цього необхідно пройти медичний огляд, скласти теоретичний та практичний іспити.

За наявності свідоцтва про закінчення автошколи, протягом року з дня припинення воєнного стану, можна буде скласти іспити для отримання водійського посвідчення (після проходження медичного огляду). Навіть, якщо термін дії свідоцтва в період воєнного стану сплив. Уряд зараз максимально спрощує законодавство і правила для зручності населення. Це правильно, тому раджу ознайомлюватись з нововведеннями щодня. Бо питання, яке здавалось складним ще вчора, сьогодні вже може легко вирішитися.

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