Рашистський десант у Донецьку: Лепс, Долина та Дюжев виступили на окупованій території

Рашистський десант висадився в окупованому Донецьку. Григорій Лепс, який через пияцтво опинився в психіатричній лікарні, Лариса Доліна та артист Дмитро Дюжев відзначилися у так званій «ДНР» на «Дні республіки». Путіністи поклали квіти до меморіалу «жертв фашизму» у центрі міста.

А ввечері 11 травня заїжджі гості розважали місцеву публіку та ватажків невизнаних утворень на концерті.

Лепс заявив, що планує затриматись у Донецьку. На своїй сторінці в Інстаграм він анонсував сольні виступи, а також обіцяв відвідати поранених солдатів фюрера у шпиталях.

Тіна Кароль, якій багато років тому пропонували карколомну кар'єру в росії і контракт з Лепсом, від якого вона відмовилася, зазначила, що ще тоді відчула гниле нутро цієї тварюки. Тіна порадила артистові, який пропив мізки, затриматися у нас довше і залишитися тут добривом.

Нагадаємо, Лепс підтримує агресивну політику Путіна, кілька разів відвідував анексований Крим. Актор із «Бригади» Дюжев є фігурантом бази «Миротворця» за незаконне відвідування Криму.

Доліна також є путіністкою, заявляла, що «Одеса належить Україні лише на карті». Артистка також брала участь у шабаші у «Лужниках», неодноразово незаконно відвідувала Крим.

Раніше в Маріуполі, заблокованому російськими військами, засвітився пропагандист Соловйов та актор Стєклов.

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