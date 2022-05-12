31.79 / 32.32 33.39 / 34.08
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Рашистський десант у Донецьку: Лепс, Долина та Дюжев виступили на окупованій території

10:29 12 травня 2022
Григорій Лепс

Рашистський десант висадився в окупованому Донецьку. Григорій Лепс, який через пияцтво опинився в психіатричній лікарні, Лариса Доліна та артист Дмитро Дюжев відзначилися у так званій «ДНР» на «Дні республіки». Путіністи поклали квіти до меморіалу «жертв фашизму» у центрі міста.

А ввечері 11 травня заїжджі гості розважали місцеву публіку та ватажків невизнаних утворень на концерті.

Лепс заявив, що планує затриматись у Донецьку. На своїй сторінці в Інстаграм він анонсував сольні виступи, а також обіцяв відвідати поранених солдатів фюрера у шпиталях.

Тіна Кароль, якій багато років тому пропонували карколомну кар'єру в росії і контракт з Лепсом, від якого вона відмовилася, зазначила, що ще тоді відчула гниле нутро цієї тварюки. Тіна порадила артистові, який пропив мізки, затриматися у нас довше і залишитися тут добривом.

Нагадаємо, Лепс підтримує агресивну політику Путіна, кілька разів відвідував анексований Крим. Актор із «Бригади» Дюжев є фігурантом бази «Миротворця» за незаконне відвідування Криму.

Доліна також є путіністкою, заявляла, що «Одеса належить Україні лише на карті». Артистка також брала участь у шабаші у «Лужниках», неодноразово незаконно відвідувала Крим.

Раніше в Маріуполі, заблокованому російськими військами, засвітився пропагандист Соловйов та актор Стєклов.

507

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Покладіть це в лунку при посадці розсади і забудьте про підживлення! ТОП-6 наповнювачів при вирощуванні томатів, перців, баклажанів та огірків (відео)

Покладіть це в лунку при посадці розсади і забудьте про підживлення! ТОП-6 наповнювачів при вирощуванні томатів, перців, баклажанів та огірків (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Розсада божеволіє від цього підживлення: кращий стимулятор і захисник при вирощуванні томатів, перцю та огірків (відео)

Олег Винник

Куди зник Олег Винник: фанати стурбовані мовчанням артиста

Погода буде союзником України: синоптик розповіла чому різке потепління не допоможе окупантам висадити десант

Погода буде союзником України: синоптик розповіла, чому різке потепління не допоможе окупантам висадити десант

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.