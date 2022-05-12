Народний депутат від фракції «Слуга народу», заступник голови Комітету ВР з питань податкової та митної політики Андрій Холодов намагається отримати контроль над корупційними потоками на митниці. Для цього він нібито збирається ініціювати кадрові перестановки на ключових регіональних митницях, пише «РБК-Україна».

Автор статті припускає, що метою такої ініціативи може бути заміна нинішніх керівників на лояльних до Холодова.

У статті нагадують, що кілька днів тому у фракційному чаті фракції «Слуга народу» з'явився пост Холодова про проблеми на митниці. За його словами, у той час, як президент, уряд та нардепи шукають гроші на гуманітарну допомогу, через кордон «порожні за документами фури везуть контрабандні цигарки на мільйони євро з України», митниця їх пропускає, а у зворотному напрямку «любителі вимагати 300 євро за ввезення б/у машини і чіплятися до реальних волонтерів» створюють кілометрові черги".

«Окремі депутати, у тому числі голови комітетів, наставили своїх поплічників на посади у митниці — і створюють нам усім величезні проблеми», — написав Холодов, швидше за все натякаючи на голову Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данила Гетманцева, заступником якого є і сам Холодов.

«РБК-Україна» нагадує, що у ЗМІ неодноразово писали про причетність Гетманцева до «кураторства» митниці.

А, за словами Холодова, «потрібно терміново порушувати питання про кадри на митниці та тих, то їх там розставляє».

«У тому числі про депутатів, які мали навести там порядок за дорученням прем'єра і президента ще до війни, але не зробили нічого, крім розсадки своїх недієздатних людей», — заявив Холодов. Також нардеп додав, що ініціюватиме законопроєкт про те, що підозра у хабарництві митників та інших під час війни має вести до автоматичного ув'язнення в СІЗО без альтернативи застави, «бо це мародерство та заробіток на смертях».

Напередодні в деяких телеграм-каналах з'явилася «довідка» про розміри поборів на різних регіональних митницях із зазначенням імен кураторів.

«Згідно з „довідкою“, загальний обсяг поборів становить близько $ 10 млн щомісяця або $ 120 млн на рік, тільки в Одесі та на Закарпатті з контрабандних бусів та вантажівок нібито збирають по $ 3 млн. Вказівка ​​в документі конкретних прізвищ „кураторів“ побічно може свідчити про те, що „довідку“ готували особи, зацікавлені у їхній зміні. За даними джерел з ринку, організацією якщо не підготовки, то як мінімум „зливу“ даних медіа займалися люди з оточення Холодова. Втім, цифра може бути штучно занижена», — йдеться у матеріалі.

Журналісти нагадують, що Андрій Холодов — людина для митниці зовсім не чужа. Громадські активісти та ЗМІ називали його «королем тютюнових кіосків», а також звинувачували у лобіюванні бізнесу з роздрібної дистрибуції тютюну.

У медіа також фігурували звинувачення на адресу Холодова про причетність до схем контрабанди цигарок із невизнаних «Л/ДНР» до Європи за сприяння Медведчука. У квітні минулого року Рада нацбезпеки нібито навіть планувала запровадження санкцій проти Холодова за контрабандну діяльність.

«В останні півтора-два роки Холодов активно просуває у ЗМІ свої експертні думки щодо „реформування“ митниці… з чого можна зробити висновок, що народний депутат давно має власну „лаву запасних“ для проведення кадрових ротацій», — припустив автор.

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