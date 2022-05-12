Знаменитий футболіст збірної Англії таємно одружився з красунею-брюнеткою одразу після тренування

Футболіст «Манчестер Юнайтед» і збірної Англії Гаррі Магуайр, який свого часу отримав умовний термін після відпочинку в Греції, таємно одружився зі своєю коханою Ферн Хокінс, повідомляє The Sun.

Ще вранці 12 травня 29-річний захисник тренувався у складі «МЮ», після чого у білій сорочці, елегантних штанах та білих кросівках вирушив до місцевого РАГСу. Причому окремо від 27-річної нареченої, яка у білому костюмі та з білою сумкою після церемонії вийшла з будівлі з величезною обручкою на безіменному пальці.

Зазначимо, що пара була заручена з лютого 2018 року: Гаррі зробив пропозицію брюнетці під час романтичної подорожі до Парижа (хоча молоді люди познайомилися ще 2011-го у рідному Шеффілді). За роки стосунків Ферн народила футболісту двох дітей: 3 квітня 2019-го (рівно через дев'ять місяців після того, як Англія обіграла Колумбію в серії пенальті в 1/8 фіналу ЧС-2018) — донька Ліллі, а через рік з хвостиком — ще одну дівчинку Пайпер Роуз.

Нагадаємо, що Гаррі Магуайр — як і раніше, найдорожчий захисник в історії світового футболу. У 2019 році «МЮ» заплатив «Лестеру» за його перехід 93 млн євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Юхим Конопля одружився під час війни.

Фото The Sun

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