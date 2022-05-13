Ексчемпіон Європи з боксу загинув від ворожого снаряду в Маріуполі

Кровопролитна війна з росією, що триває вже майже три місяці, продовжує забирати життя відомих українських спортсменів.

Слідом за смертю колишнього боксера збірної України Олексія Джунковського, якого рашисти розстріляли в Ірпені, стало відомо про загибель у Маріуполі ще одного титулованого представника цього виду спорту, ексчемпіона Європи з боксу серед молоді та згодом авторитетного рефері 46-річного Олексія Купирєва.

«Олексій разом зі своєю сім'єю мешкав у багатоповерховому будинку. З початком війни сім'я Купирєвих ховалася у підвалі, але одного разу щось змусило Олексія піднятися до своєї квартири. У цей момент туди ж прилетів снаряд, який обірвав його життя… Дуже шкода, що так склалася доля, Олексій був завжди відповідальною, принциповою та порядною людиною», — написав на своїй сторінці у Facebook відомий спортивний діяч Дмитро Єлісєєв.

За попередньою інформацією, трагедія сталася ще 8 березня, але про неї стало відомо лише зараз. Поховали Олексія прямо на подвір'ї будинку, де він проживав.

Додамо, що, ставши чемпіоном континенту серед молоді, Купирєв подавав великі надії в боксі, але вирішив завершити спортивну кар'єру та стати рефері. У підсумку став суддею міжнародної категорії та отримав ліцензію рівня першої зірки Міжнародної боксерської асоціації (IBA).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що юна гімнастка Катерина Дяченко загинула внаслідок бомбардування Маріуполя.

Фото Федерації боксу України

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